Ο Τσάβι έχει ήδη ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα και σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι όνειρό του είναι να προπονήσει την Μπαρτσελόνα, γεγονός που δημιούργησε κιόλας φήμες για επιστροφή του στο Καμπ Νόου.

Με τον Σετιέν να είναι στον “αέρα”, μετά τις εντάσεις στο εσωτερικό της Μπαρτσελόνα και την πιθανή πια απώλεια του πρωταθλήματος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι Καταλανοί αναμένεται να αναζητήσουν άμεσα τον επόμενο προπονητή του.

Ως εκ τούτου, ξεκίνησαν ήδη οι φήμες για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των “μπαλουγκράνα” από τον πρώην παίκτη και θρύλο της ομάδας, με την Μπαρτσελόνα να ανεβάζει και ένα video με γκολ του στα social media, “φουντώνοντας” τα σενάρια.

«Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να γίνω προπονητής της Μπαρτσελόνα και να πετύχω. Όχι για μένα, αλλά για τους ποδοσφαιριστές και τον σύλλογο.

Εγώ είμαι άνθρωπος που είμαι δεμένος με τον σύλλογο. Θα ήθελα να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να αρχίσω ένα πρότζεκτ από το μηδέν. Το έχω ξαναπεί, ότι θα ήθελα να μπορώ να παίρνω όλες τις ποδοσφαιρικές αποφάσεις στην Μπαρτσελόνα.

Ένα σενάριο να αναλάβω μετά τις εκλογές (2021) θα ήταν ιδανικό. Δεν αποκλείω όμως τίποτα. Η διοίκηση είχε απευθυνθεί σε μένα και τον Ιανουάριο, μιλήσαμε πολύ, αλλά τους είχα πει ότι ούτε το τάιμινγκ, ούτε και οι συνθήκες ήταν αυτές που έπρεπε».

