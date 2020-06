Η Μπαρτσελόνα φαίνεται να χάνει το πρωτάθλημα στην Ισπανία και η κατάσταση στα αποδυτήριά της μοιάζει “άρρωστη”, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από μία αντίδραση του Μέσι στο ματς με τη Θέλτα.

Οι παίκτες φαίνεται να έχουν χάσει πλήρως την εμπιστοσύνη τους στο προπονητικό τιμ και με τον Σετιέν να θεωρείται ήδη παρελθόν ενόψει της νέας σεζόν, ο Μέσι έδειξε να μην υπολογίζει ούτε στο ελάχιστο τις οδηγίες τους.

Μπαρτσελόνα: “Γκρίνια” μετά τη νέα γκέλα! Ανέβηκαν οι… τόνοι με Σετιέν

Σε ένα video που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, δεν κοιτάζει καν τον βοηθό του Σετιέν, που προσπαθεί να του μιλήσει κατά τη διάρκεια του cooling break, δείχνοντας την αδιαφορία του μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του.

This is very clear that Messi does not respect Eder Sarabia, Quique Setien's assistant manager.



A shame that Barcelona is going through this. pic.twitter.com/c77ysunsID