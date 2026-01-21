Μπαρτζώκας: «Αδύνατο να ζητάς από τους παίκτες να είναι για 40 λεπτά συγκεντρωμένοι»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την Εφές Αναντολού για την 24η αγωνιστική της Euroleague (22/01/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports 4) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μίληγε για τις απουσίες, αλλά και για τον Σέιμπεν Λι.

Ο Μπαρτζώκας στις καθιερωμένες δηλώσεις από το αεροδρόμιο που έκανε ενημέρωσε ότι οι Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα δεν θα είναι στη διάθεσή του για το παιχνίδι με την Εφές. Παράλληλα, τόνισε, ότι είναι λογικό ο Λι να έχει εξτρα κίνητρο κόντρα στον Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για το παιχνίδι με την Εφές και τον Σέιμπεν Λι: «Δεν περιμένουμε κάτι άλλο από ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι ομάδα με ταλέντο, καλό προπονητή, που δεν πάει καλά στην EuroLeague, αλλά πάντα παίζει για την υπερηφάνειά της. Πιστεύω κάποια στιγμή θα αντιδράσει. Ελπίζω να μην συμβεί αύριο με εμάς. Όλοι έχουμε πολύ καλά αισθήματα για τον Λι. Είναι καταπληκτικό παιδί και καλός παίκτης.

Απλώς εμείς θέλαμε περισσότερο παίκτη στο «1», γιατί στο «2» είμαστε πολύ γεμάτοι. Δεν ήταν θέμα ποιότητάς του, απλά θέμα χημείας στην συγκεκριμένη ομάδα. Εκεί παίζει καλά, σκοράρει πολύ, ελπίζω να αρχίσουν να κερδίζουν κιόλας.

Το αν έχει έξτρα κίνητρο είναι ανθρώπινο. Κάθε παίκτης θέλει να παίξει καλά απέναντι στην πρώην ομάδα του και τους συμπαίκτες του. Κι έτσι θα παίξει, με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τις απουσίες των Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα: «Ταξιδεύουμε και χωρίς τον Μιλουτίνοφ και χωρίς τον Νιλικίνα, γιατί έπαιξε με ενοχλήσεις χθες (κόντρα στην Μακάμπι) και δεν νιώθει έτοιμος να παίξει το παιχνίδι αύριο. Οπότε έχουμε αρκετές απουσίες στο “1”, μιας που λείπει και ο Μόρις και είναι λίγο πρόβλημα, οπότε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με κάποια τρικς.

Τώρα ο Μιλουτίνοφ χτύπησε δυνατά και υπάρχει ένα πρωτόκολλο που απαγορεύει να αγωνιστεί. Το πρόβλημά του είναι στον αυχένα, από το τράνταγμα και δυστυχώς δεν θα είναι. Ευτυχώς έχουμε τον Τζόουνς και τον Χολ. Έχουμε δηλαδή λύσεις σε αυτή τη θέση και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα εκεί».

Στο αν εστιάζει στα θετικά ή τα αρνητικά μετά από ένα ματς υπογράμμισε: «Νομίζω πρέπει να εστιάζουμε και στα θετικά και στα αρνητικά στις προπονήσεις και εξαρτάται και από την πνευματική διαχείριση που κάνει κάθε προπονητής την εκάστοτε περίοδο. Νομίζω ότι δεν μπορείς να μένεις ούτε μόνο στα θετικά, ούτε μόνο στα αρνητικά.

Πρέπει να κάνεις μια ρεαλιστική προσέγγιση του τι κάνει η ομάδα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κι αυτό κάνουμε. Δείξαμε ότι παίξαμε πολύ καλά και αμυντικά και επιθετικά χθες για κάποιο διάστημα. Αλλά για κάποιο διάστημα όταν φύγαμε με 25 πόντους, αρχίσαμε να φεύγουμε εκτός πλάνου, παρασυρόμενοι προφανώς από το συναίσθημά μας.

Χαλαρώνουμε, θέλουμε να βάλουμε πόντους, δεν θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα που είναι δύσκολα στο μπάσκετ. Το οποίο είναι ανθρώπινο. Τα παιχνίδια είναι τόσα πολλά, οπότε καταλαβαίνω και τους παίκτες πολλές φορές. Είναι αδύνατον να τους ζητάς 40′ πλήρη συγκέντρωση στο πλάνο».

Για την αύξηση των ασίστ είπε: «Κάθε παίκτης που ήρθε στον Ολυμπιακό από αυτούς που λέτε (σ.σ. Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ) ήξερε πολύ καλά σε ποια ομάδα έρχεται, ποια είναι η φιλοσοφία της ομάδας και τι πρεσβεύει.

Σίγουρα όσο πιο γρήγορα πειστεί κάποιος ότι αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος να παίζει η ομάδα (σ.σ. να μοιάζει πολλές ασίστ) για να κερδίζει κι αυτοί ταυτόχρονα να παίρνουν credit, είναι και αυτός. Δεν είναι μόνο αυτός (σ.σ. ο ιδανικός τρόπος), αλλά είναι και αυτός».

Τέλος, για το αν ο Σάσα Βεζένκοφ είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, επισήμανε: «Πιστεύω ότι δεν είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του ο Βεζένκοφ. Έχει τέτοιες δυνατότητες που μπορεί να βελτιώνεται συνέχεια, να κερδίζει περισσότερα πράγματα και σε τελική ανάλυση τίτλους, γιατί τα ατομικά επιτεύγματα δεν είναι τόσο σημαντικά στον ομαδικό αθλητισμό. Ο τρόπος που παίζει είναι φανταστικός και προέρχεται όχι μόνο από το ταλέντο του, αλλά και από την σκληρή δουλειά, που είναι το πιο σημαντικό».