Χωρίς τον Νιλικίνα ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Εφές Αναντολού

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Εφές Αναντολού για την 24η αγωνιστική της Euroleague (22/01/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports 4) και ο Νιλικίνα προστέθηκε στο απουσιολόγιο του Γιώργου Μπαρτζώκα για την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους συμπαίκτες του, όπως και ο Μιλουτίνοφ που έμεινε εκτός λόγω ενός χτυπήματος στο κεφάλι από το παιχνίδι με τη Μακάμπι.

«Ταξιδεύουμε και χωρίς τον Μιλουτίνοβ και χωρίς τον Νιλικίνα, γιατί έπαιξε με ενοχλήσεις χθες (κόντρα στην Μακάμπι) και δεν νιώθει έτοιμος να παίξει το παιχνίδι αύριο.

Οπότε έχουμε αρκετές απουσίες στο “1”, μιας που λείπει και ο Μόρις και είναι λίγο πρόβλημα, οπότε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με κάποια τρικς», ανέφερε ο Μπαρτζώκας.