Μπαρτζώκας για το Ολυμπιακός – Μονακό: «Πρέπει να ματώσουμε, να μην σκεφτόμαστε ότι θα καθαρίσουμε εύκολα τη σειρά»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μονακό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στα πλέι οφ της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ανέφερε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να ματώσουν για να προκριθούν στο Final Four.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις καθιερωμένες δηλώσεις του πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού μίλησε για τον Σάσα Βεζένκοφ, που αναδείχθηκε MVP της Euroleague, το ρόστερ της Μονακό, αλλά και για την πληρότητα της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Όποιος κι αν ήταν θα ήταν μια δυνατή ομάδα. Δεν είναι τόσο σημαντικά οι θέσεις στην κατάταξη. Θα γίνει μια μάχη και στα 4 ζευγάρια και ο καθένας θα ξεδιπλώσει τι έχει ικανό για να πάει στο Final 4. Υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα πως η Μονακό έχει μειωμένο ρόστερ. Είναι σχεδόν η ίδια ομάδα που πήγε στον τελικό πέρυσι.

Πιστεύω είναι ικανή ομάδα, έχουν προσωπικότητα, παίζουν σκληρά στην άμυνα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει τη σειρά εύκολα. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και να είμαστε σε μια κοινή συνισταμένη».

Για το αν η Μονακό δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό: «Δεν πιστεύω ότι ισχύει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, εγώ συνηθίζω να λέω ότι η ομάδα που τερματίζει πρώτη κάτι καλύτερο έχει από τους άλλους. Θα γίνουν 3-5 παιχνίδια που θα είναι δύσκολα. Πρέπει να πιστέψουμε στην ομάδα μας. Έχουμε δείξει σταθερότητα, είμαστε ευτυχείς που θα έχουμε όλο το ρόστερ».

Για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της σειράς: «Είναι τελείως λάθος. Έχουμε δείξει βίντεο, κανείς δεν πιστεύει κάτι τέτοιο. Πρέπει να ματώσουμε, να παίξουμε σκληρά στη σειρά και να καταλάβουμε ότι έχουν παίκτες με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Στο 1-1 είναι πάρα πολύ καλή και πρέπει να αμυνθούμε καλά».

Για τον Βεζένκοφ: «Θερμά συγχαρητήρια. Βλέπετε πόσο σταθερά παίζει. Αυτό μετράει, σε κάθε ματς να είναι εκεί και να βοηθάει την ομάδα να κερδίζει. Εμάς μας βοηθάει εκμεταλλευόμενοι το ταλέντο του».

Για την εξέλιξη του Βεζένκοφ: «Όταν ήρθες στον Ολυμπιακό ήταν ένα ιδανικό 4, ώστε να εγκαταστήσουμε μια τέτοιου είδους φιλοσοφία αγωνιστικά. Χρειαζόμασταν και ανιδιοτελείς παίκτες όπως ο Μιλουτίνοφ, ο Φαλ, ο Παπανικολάου. Η κίνησή του χωρίς τη μπάλα απαιτεί κίνηση και από τους υπόλοιπους».

Για το αν περίμενε την πρόοδο του Βεζένκοφ όταν τον είχε στη Βαρκελώνη: «Στη Βαρκελώνη με μένα έπαιζε πολύ συχνά ο Σάσα. Η επαφή που έχει με το καλάθι είναι παροιμιώδης. Μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο. Η εξέλιξή του είχε να κάνει μόνο με τη σκληρή δουλειά και με το περιβάλλον που βρέθηκε εδώ».

Για το γεγονός πως είχε παίκτες του Ολυμπιακού στην κορυφαία πεντάδα: «Κατά βάση είναι επειδή ήμασταν πρώτοι. Συνήθως αποθεώνεται το επιθετικό ταλέντο σε αυτές τις καταστάσεις. Ο Ντιαλό δεν είναι σε καμία πεντάδα. Το θέμα είναι ποιος βάζει τη μπάλα στο καλάθι, κάτι που είναι κόντρα σε αυτό που θέλουν να επιβάλλουν οι προπονητές».

Για την πληρότητα του Ολυμπιακού: «Όλοι οι παίκτες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στην πεντάδα και να μην παίξουν και καθόλου. Με εξαίρεση κάποιους λίγους. Θα εμπιστευτώ το ένστικτό μου και θα δούμε ποιοι παίκτες ταιριάζουν. Θα πρέπει να θυσιάσουμε κάθε τι ατομικό για το ομαδικό συμφέρον».