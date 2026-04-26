Αθλητικά

Ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2025-26 στη Euroleague

Κορυφαίος παίκτης της Euroleague για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο φόργουορντ του Ολυμπιακού
Ο Σάσα Βεζένκοφ πανηγυρίζει για τον Ολυμπιακό / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι κι επίσημα ο νέος MVP της Euroleague, αφού η τρομερή σεζόν του με τον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, του χάρισε το βραβείου του κορυφαίου για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Στη δεύτερη χρονιά του μετά την επιστροφή από το NBA, ο Σάσα Βεζένκοφ “μέτρησε” 19,4 πόντους (62,5% στο δίποντο, 39,9% στο τρίποντο, 89,2% στις βολές), 6,6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 1,1 λάθη και 23,1 PIR στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο στη Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ως εκ τούτου κέρδισε και τη “μάχη” για το βραβείο του MVP της σεζόν 2025-26, το οποίο και είχε κατακτήσει ξανά τη σεζόν 2022-23, όταν και είχε οδηγήσει τον Ολυμπιακό έως το Final 4 της Euroleague.

Ο Βεζένκοφ έγινε μάλιστα ο πρώτος με δύο βραβεία MVP, είκοσι χρόνια μετά τον Άντονι Πάρκερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
67
59
56
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo