Ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2025-26 στη Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι κι επίσημα ο νέος MVP της Euroleague, αφού η τρομερή σεζόν του με τον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, του χάρισε το βραβείου του κορυφαίου για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Στη δεύτερη χρονιά του μετά την επιστροφή από το NBA, ο Σάσα Βεζένκοφ “μέτρησε” 19,4 πόντους (62,5% στο δίποντο, 39,9% στο τρίποντο, 89,2% στις βολές), 6,6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 1,1 λάθη και 23,1 PIR στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο στη Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ως εκ τούτου κέρδισε και τη “μάχη” για το βραβείο του MVP της σεζόν 2025-26, το οποίο και είχε κατακτήσει ξανά τη σεζόν 2022-23, όταν και είχε οδηγήσει τον Ολυμπιακό έως το Final 4 της Euroleague.

Sasha Vezenkov is your 2025–26 EuroLeague MVP



The @Olympiacos_BC forward becomes the first two-time MVP since Anthony Parker (2005–06)



Etching his legacy higher with every season



Brought to you by @Moto pic.twitter.com/ClOZeB2wAd — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026

Woke up to film… ended up with the 2025/26 EuroLeague MVP.



The Angelopoulos brothers were present alongside @K_pap16 & Nikola Milutinov.



Sasha Vezenkov just delivered one of the most dominant seasons we’ve seen in years.



He’s the Most Valuable Player of the season.



Tune… pic.twitter.com/FNJWehsMc3 — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026

Ο Βεζένκοφ έγινε μάλιστα ο πρώτος με δύο βραβεία MVP, είκοσι χρόνια μετά τον Άντονι Πάρκερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ.