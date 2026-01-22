Μπαρτζώκας: Η νίκη είναι πολύ σημαντική, αλλά παίξαμε πολύ άσχημα στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο πήρε τη νίκη στην έδρα της Εφές για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το τέλος του αγώνα Εφές – Ολυμπιακός, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη νίκη της ομάδας του, , αλλά και στο κακό δεύτερο ημίχρονο που πραγματοποίησαν οι παίκτες του.

“Κάθε παιχνίδι στην EuroLeague, ειδικά σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, είναι πολύ σημαντική. Παίξαμε καλή άμυνα, μοιράσαμε καλά την μπάλα, είχαμε κάποιες χαμένες βολές που δεν μας βοήθησαν. Η νίκη είναι πολύ σημαντική και αυτό είναι που κρατάμε, αλλά παίξαμε πολύ άσχημα στο δεύτερο ημίχρονο.

Δεν θέλω να μιλήσω για το τι έγινε στο παιχνίδι φάση με φάση. Σίγουρα το τρίποντο του Γουόκαπ έπαιξε σημαντικό ρόλο, αλλά και το καλάθι του Βεζένκοφ που ακολούθησε με φλόουτερ μας βοήθησε. Πιο πριν χάσαμε τρία λέι απ, το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι αριθμών και εμείς χάσαμε τα καλά μας ποσοστά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα”, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.