Μπαρτζώκας: Η θέση που πήρε ο κόουτς του Ολυμπιακού στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο προπονητή της χρονιάς στη Euroleague

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στη Euroleague, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (21.04.2026), βγαίνοντας νικητής στη σχετική ψηφοφορία παικτών και τεχνικών της διοργάνωσης! Ο Γιώργος Μάρτζώκας -που κέρδισε με τον Ολυμπιακό την πρωτιά στη regular season- ήταν μεταξύ των υποψηφίων, αλλά βρέθηκε λίγο πίσω από τον Ισπανό τεχνικό.

Πίσω από τον Πέδρο Μαρτίνεθ (κατέκτησε τη 2η θέση στην κανονική περίοδο τη Euroleague με τη Βαλένθια) στη σχετική ψηφοφορία βρέθηκε ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.