Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στη Euroleague

Το βραβείο “Αλεξάντερ Γκομέλσκι” στον προπονητή της ισπανικής ομάδας
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς στη Εuroleague κατέκτησε ο κόουτς της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, έπειτα από σχετική ψηφοφορία παικτών και τεχνικών της διοργάνωσης!

Ο προπονητής της Βαλένθια πέτυχε έτσι κάτι μοναδικό, αφού είναι ο πρώτος που έχει στην κατοχή του το βραβείο του κορυφαίου προπονητή σε Euroleague και Eurocup, αλλά και ο πρώτος κόουτς της ισπανικής ομάδας που το κερδίζει.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ γίνεται έτσι ο 4ος από την Ιβηρική χώρα που το κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο της Euroleague μετά τους Τσους Ματέο (2023/04), Πάμπλο Λάσο (2014-15 και 2017-18) και Τσάβι Πασκουάλ (2009/10).

Ο Μαρτίνεθ είναι ο 14ος διαφορετικός αποδέκτης του βραβείου “Αλεξάντερ Γκομέλσκι”. Μόνο οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Γιώργος Μπαρτζώκας το έχουν κερδίσει τρεις φορές, ενώ οι Έτορε Μεσίνα, Δημήτρης Ιτούδης και Πάμπλο Λάσο το έχουν κερδίσει από δύο φορές ο καθένας.

Την περασμένη σεζόν πήγε στα χέρια του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ το έχουν κατακτήσει ακόμα οι Πίνι Γκέρσον, Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, Τσάβι Πασκουάλ, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Ντέιβιντ Μπλατ και Εργκίν Αταμάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
146
130
99
78
Newsit logo
Newsit logo