Ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στη Euroleague

Το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς στη Εuroleague κατέκτησε ο κόουτς της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, έπειτα από σχετική ψηφοφορία παικτών και τεχνικών της διοργάνωσης!

Ο προπονητής της Βαλένθια πέτυχε έτσι κάτι μοναδικό, αφού είναι ο πρώτος που έχει στην κατοχή του το βραβείο του κορυφαίου προπονητή σε Euroleague και Eurocup, αλλά και ο πρώτος κόουτς της ισπανικής ομάδας που το κερδίζει.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ γίνεται έτσι ο 4ος από την Ιβηρική χώρα που το κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο της Euroleague μετά τους Τσους Ματέο (2023/04), Πάμπλο Λάσο (2014-15 και 2017-18) και Τσάβι Πασκουάλ (2009/10).

Pedro Martínez is the 2025–26 Alexander Gomelskiy Coach of the Year



The @valenciabasket head coach guided his team to an impressive 25–13 record in their first season back in the EuroLeague



The first coach to claim both EuroLeague & EuroCup Coach of the Year honors!… pic.twitter.com/cTdRsJRGnG — EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026

Ο Μαρτίνεθ είναι ο 14ος διαφορετικός αποδέκτης του βραβείου “Αλεξάντερ Γκομέλσκι”. Μόνο οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Γιώργος Μπαρτζώκας το έχουν κερδίσει τρεις φορές, ενώ οι Έτορε Μεσίνα, Δημήτρης Ιτούδης και Πάμπλο Λάσο το έχουν κερδίσει από δύο φορές ο καθένας.

Την περασμένη σεζόν πήγε στα χέρια του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ το έχουν κατακτήσει ακόμα οι Πίνι Γκέρσον, Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, Τσάβι Πασκουάλ, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Ντέιβιντ Μπλατ και Εργκίν Αταμάν.