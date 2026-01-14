Μπαρτζώκας: Ήμασταν πολύ καλοί για αυτή την Παρτίζαν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν ικανοποιημένος με την εικόνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρτιζάν.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Παρτιζάν με 104-66 στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει παράπονα από τους παίκτες του.

Μιλώντας στην κάμερα της EuroLeague, ο Έλληνας προπονητής στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκε η ομάδα του στο παρκέ.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Ήμασταν σοβαροί. Όσοι έπαιξαν είχαν έστω μια ασίστ. Ήμασταν πολύ καλοί για αυτή την Παρτίζαν. Παίξαμε καλά ως ομάδα. Ήμασταν πολύ καλοί για αυτή την Παρτίζαν. Δεν είχαν το κουράγιο και την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν. Πασάραμε τη μπάλα καλά, παίξαμε καλή άμυνα και σκοράραμε πολύ. Είναι μια εκτός έδρας νίκη και την εκτιμούμε.

Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα. Θα έχουμε τους Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς πίσω, ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιστρέφει. Πιστεύουμε στο ρόστερ μας. Έχουμε βαθύ ρόστερ και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να βελτιωθούμε, ώστε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει».