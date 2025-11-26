Μπαρτζώκας μετά το Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός: Δεν ήμασταν ψύχραμοι, κάναμε πολλά λάθη

Στα πολλά λάθη που έκανε ο Ολυμπιακός στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ήττα των Πειραιωτών από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80 για την 13η αγωνιστική της Euroleague και υποχώρησε στο 8-5. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέλυσε τα αίτια της ήττας μετά το τέλος του αγώνα και έκανε λόγο για έλλειψη ψυχραιμίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Κάναμε πάρα πολλά λάθη, και η διαφορά που κατάφεραν να πάρουν ήταν λόγω αυτών των λαθών. Τους δώσαμε 12 πόντους στη σειρά. Δεν είχαμε καλό αμυντικό transition και δεν ήμασταν ψύχραιμοι ώστε να αποδώσουμε όπως θέλαμε”, δήλωσε ο Έλληνας προπονητής του Ολυμπιακού.