Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: Κατέρρευσε στο τέταρτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στο Βελιγράδι

Την πέμπτη ήττα του στη φετινή Euroleague υπέστη ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80 στο Βελιγράδι για την 13η αγωνιστική και υποχώρησε στο 8-5.

Ο Ολυμπιακός φάνηκε να κρατάει την τύχη στα χέρια του μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ελέγχοντας τον αγώνα, ωστόσο έπαθε ολικό μπλακ άουτ για τέσσερα λεπτά στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και είδε τον Ερυθρό Αστέρα να τον προσπερνάει.

Οι Πειραιώτες επέστρεψε στη διεκδίκηση του αγώνα (79-77), αλλά ο ΜακΚιντάιρ έβαλε 7 μαζεμένους πόντους για να διαμορφώσει το 86-77 και να τελειώσει τον αγώνα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έπεσε στο 8-5 (5-2 εντός και 3-3 εκτός έδρας), ενώ εκείνη του Σάσα Ομπράντοβιτς ανέβηκε στο 9-4 (7-1 εντός και 2-3 εκτός έδρας), πιάνοντας στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague τον Παναθηναϊκό και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ επέστρεψε στις μεγάλες εμφανίσεις, μετρώντας 29 πόντους και 8 ριμπάουντ, ωστόσο δεν ήταν αρκετός για να γλιτώσει τους Πειραιώτες από την ήττα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Νουόρα με 23 πόντους, με τον Οτζελέγιε να προσθέτει 15 πόντους και τον ΜακΚιντάιρ 10 πόντους και 9 ασίστ.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας με τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόμπριτς, Ενβόρα, Μονέκε και Μοτιεγιούνας. Τα εύστοχα τρίποντα των Μοτιεγιούνας και Μονέκε επέτρεψαν στον Ερυθρό Αστέρα να προηγηθεί με 8-2. Η πιεστική άμυνα των παικτών του Σάσα Ομπράντοβιτς από το πρώτο δευτερόλεπτο αποδιοργάνωσε την αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού, για το +7 (12-5) των γηπεδούχων που είχαν κορυφαίο τον Ενβόρα με 7 πόντους στο 1ο δεκάλεπτο.

Ο Εβάν Φουρνιέ… ξεκλείδωσε επιθετικά τους Πειραιώτες με 2/2 τρίποντα, κι ενώ ο Λι πήρε τη θέση του Ουόκαπ στο παρκέ, και ο Ολυμπιακός μείωσε στον πόντο 16-15. Όμως, πέντε σερί πόντου του Οτζελέγιε έδωσαν αέρα έξι πόντων στο 10ο λεπτό στους Σέρβους (21-15).

Ένα τρίποντο του Φουρνιέ και δίποντο από τον Πίτερς έφεραν τον Ολυμπιακό ξανά στον πόντο 21-20. Κι όταν Κάλινιτς και Λι ευστόχησαν διαδοχικά σε τρίποντα (24-23), ο Ντόντα Χολ με 2 βολές επέτρεψε στον Ολυμπιακό να προσπεράσει (24-25). Η ομάδα του Πειραιά προσπέρασε και με 24-27 με τον Φουρνιέ να φτάνει τους 11 πόντους.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίραζε ασίστ, ο Μονέκε κυριαρχούσε όμως στα ριμπάουντ και ο Μοτιεγιούνας στο «5» σκόραρε, για να απαντήσει με σερί 9-0 ο Ερυθρός Αστέρας και σε συνδυασμό με τα τρίποντα από Ντεβόντε και Ενβόρα να ξεφύγει και πάλι με +6 (33-27). Το σερί του Ολυμπιακού (4π. ο Βεζένκοφ, 2 ο Ντόρσεϊ) έφερε το ματς στα ίσα (33-33). Αν και ο Ολυμπιακός υπερτερούσε στα ριμπάουντ (17-25 στο ημίχρονο με τον Βεζένκοφ να έχει μαζέψει τα 7), υπέπεσε σε 10 λάθη στο ά μέρος (6 οι γηπεδούχοι), τα οποία δεν του επέτρεπαν να οικοδομήσει διαφορά.

Πάντως, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, πήγαν προπορευόμενοι, έστω και με βραχεία κεφαλή στ’ αποδυτήρια (37-38), χάρη σε τρίποντο του Ντόρσεϊ και καλάθι του Σέρβου σέντερ του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Για να θυμηθεί… ποιος είναι ο Σάσα Βεζένκοφ στην 3η περίοδο και να πάρει από το χέρι την ομάδα του. Ο Βούλγαρος φόργουορντ, που είχε πετύχει 9 πόντους στο πρώτο μέρος, έφτασε τους 23 με 4/9 τρίποντα μέχρι το τέλος της 3ης περιόδου, για το +9 (53-62) υπέρ της ελληνικής ομάδας… παρά τους 19 πόντους του Ενβόρα. Μάλιστα, οι Πειραιώτες είχαν προηγηθεί και με +12 (48-60) δια χειρός Μιλουτίνοφ που ήταν επίσης καθοριστικός, όπως και ο Ντόρσεϊ που είχε συνδεθεί με το καλάθι, πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Κι όταν ο Τσίμα Μονέκε πήρε το 3ο φάουλ του Ουόρντ για το 54-62 και ο Οτζελέγιε (15π. στο 30ό λεπτό) μείωσε ακόμη περισσότερο με τρίποντο (57-62), χάρη σε βολές από Λι και Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε στο +6 (59-65) το 3ο δεκάλεπτο.

Τους Λι, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Χολ ξεκίνησε ο Μπαρτζώκας στην 4η περίοδο. Το σερί 13-0 (!) του Ερυθρού Αστέρα, με τρία εύστοχα τρίποντα, ένα από Μπάτλερ και δύο από Γκρέιαμ… δεν ήταν σίγουρα κάτι που περίμενε ο Ολυμπιακός στην έναρξη της 4ης περιόδου. Οι Σέρβοι από το -6 στο 30ό λεπτό προσπέρασαν με +7 (72-65) κι ενώ ο Φουρνιέ είχε αστοχήσει δις σε τρίποντο και ο Παπανικολάου μία.

Κι εκεί που όλα έδειχναν πως ο Ερυθρός Αστέρας είχε το μομέντουμ, τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Ολυμπιακού, ένα από τον Παπανικολάου και ένα από τον Ντόρσεϊ, έβαζαν τους Πειραιώτες ξανά στη διεκδίκηση της νίκης (72-71), 5:43΄΄ πριν τη λήξη. Μέχρι το 76-73 υπέρ των γηπεδούχων ο Ενβόρα θα σημείωνε τους 4 πόντους του Ερυθρού Αστέρα και ο Βεζένκοφ τους 2 του Ολυμπιακού.

Ο Μιλουτίνοφ επέστρεψε στο παρκέ και ο Βεζένκοφ κρατούσε στο ματς τους Πειραιώτες, φτάνοντας τους 29 πόντους, για το 79-77 (είχε ευστοχήσει σε τρίποντο ο Κάλινιτς). Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τρίποντο έδωσε απόσταση 5 πόντων στην ομάδα του (82-77), με 3:24΄΄ ν’ απομένει για την ολοκλήρωση της «μάχης» των «ερυθρόλευκων» Ελλάδας και Σερβίας.

Κι αφού Βεζένκοφ και Κάλινιτς αστόχησαν σε τρίποντα, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μεγάλωσε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (84-77). Ο Ντόρσεϊ δεν βρήκε στόχο σε λέι απ, για να το πράξει ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ (86-77 με 1:27΄΄ ν΄ απομένει) διευρύνοντας σε 7-0 τόσο το προσωπικό του σερί όσο και του Ερυθρού Αστέρα. Βεζένκοφ και Ενβόρα αστόχησαν έξω από τα 6/75. Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε τρίποντο (86-80) στα 38΄΄ και ο Παπανικολάου για να σταματήσει τον χρόνο έστειλε τον Μονέκε στη γραμμή των βολών (88-80) στα 36΄΄.

Ο Ουόκαπ πήγε σε λέι απ και αστόχησε και οι… όποιες ελπίδες του Ολυμπιακού… εξανεμίστηκαν. Για το τελικό 91-80 με τρίποντο στα 5’’ του μεγάλου πρωταγωνιστή του Ερυθρού Αστέρα Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που σημείωσε και τους 10 πόντους του στην 4η περίοδο (!), ενώ μέτρησε και 9 ασίστ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-15, 37-38, 57-62, 91-80.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 10 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη), Πλάβσιτς, Γκράχαμ 9 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπάτλερ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάλινιτς 8 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Ντόμπριτς 2, Μοτιεγιούνας 8 (1), Νουόρα 23 (6/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Οτζελέγιε 15 (3/3 τρίποντα), Μονέκε 11 (11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (8 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουόρντ 2, Λι 4 (1), Βεζένκοβ 29 (6/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 λάθη), Παπανικολάου 3 (1/5 τρίποντα), Ντόρσεϊ 16 (4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 7 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 2, Φουρνιέ 13 (3/9 τρίποντα).

Τα ομαδικά στατιστικά του Ερυθρού Αστέρα: 17/31 δίποντα, 15/35 τρίποντα, 12/15 βολές, 35 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 13 επιθετικά), 20 ασίστ, 12 κλεψίματα, 11 λάθη.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 15/27 δίποντα, 13/34 τρίποντα, 11/15 βολές, 34 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 12 επιθετικά), 20 ασίστ, 7 κλεψίματα, 17 λάθη, 2 μπλοκ.