Μπαρτζώκας μετά το Ολυμπιακός – Μαρούσι: «Αδικαιολόγητο να σβήσουμε από το 25ο λεπτό και μετά» – Τι είπε για τον Μόρις

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Μαρούσι με 104-89 στη 15η αγωνιστική της GBL, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ήταν ικανοποιημένος από τη… χαλάρωση των παικτών του στο φινάλε της αναμέτρησης.

Με το Μαρούσι να μειώνει τη διαφορά στην τελευταία περίοδο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τα… έψαλλε στους παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στους τραυματίες της ομάδας, με τον Μόντε Μόρις να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Προφανώς, περπατητά τη βγάλαμε στο δεύτερο ημίχρονο και δεν υπήρχε δικαιολογία. Είχε έρθει αρκετός κόσμος και είναι αδικαιολόγητο να σβήσουμε από το 25′ και μετά έτσι».

Για την επιθετική βελτίωση: «Καταρχάς συμφωνώ. Πασάρουμε πολύ περισσότερο, είναι πιο κατανεμημένα τα πράγματα και φυσικά έχουμε πολύ επιθετικό ταλέντο».

Για τις 35 ασίστ: «Είναι πολύ καλός αριθμός σίγουρα και δείτε πόσα ανοιχτά σουτ χάσαμε, θα μπορούσαν να πάνε πάνω από 40. Δείχνουν κάτι, αλλά επαναλαμβάνω θα έπρεπε να ήμασταν πιο σοβαροί στο τελευταίο δεκάλεπτο».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Πάρα πολύ, είναι πολύ καλός παίκτης, τον χρειαζόμαστε. Μόνο το γεγονός ότι ο Μιλουτίνοφ έκανε προπόνηση και δεν έπαιξε, είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Για τον Μόρις και τους τραυματίες: «Ο γιατρός μας είπε να μην χρησιμοποιήσουμε τον Νιλικίνα. Αυτός ήθελε να παίξει, αλλά επειδή επέστρεψε την προηγούμενη εβδομάδα από έναν τραυματισμό και γενικά δεν ήταν ότι είχε ενόχληση, αλλά τα 10′ ήταν αρκετά, με δεδομένο ότι ακολουθεί διπλή αγωνιστική. Στην ουσία ο γιατρός τον έβγαλε (σ.σ. στο β’ μέρος), εγώ θα τον έβαζα.

Ο ΜακΚίσικ κάνει κανονικά προπονήσεις, αλλά δεν είναι δηλωμένος στο πρωτάθλημα, καθώς έχουμε οκτώ με τον Μόρις και τον Μιλουτίνοφ που ήταν σήμερα έξω. Ο Φαλ ελπίζω ότι θα γυρίσει μέσα στη σεζόν, κάτι που δεν είναι της παρούσης. Κάτι που θα συμβεί μετά από 1-2 μήνες; Καλύτερα να το αφήσουμε για λίγο πιο μετά αυτό. Του Μόρις ο τραυματισμός (σ.σ. είναι το θέμα), που πάει καλά. Δουλεύει σκληρά στο γυμναστήριο και πιστεύουμε ότι ίσως, ίσως να γυρίσει και νωρίτερα από τον μήνα, που αρχικά προβλέφθηκε. Θα δούμε. Μέρα με τη μέρα».