Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μαρούσι 104-89: Άνετη νίκη στην GBL με ασταμάτητο Βεζένκοφ για τους Πειραιώτες

Στο φινάλε μείωσε τη διαφορά το Μαρούσι κόντρα στον φορμαρισμένο Ολυμπιακό
Ο Βεζένκοφ στο παιχνίδι με το Μαρούσι (KLODIAN LATO
Ο Βεζένκοφ στο παιχνίδι με το Μαρούσι (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός δείχνει σε φόρμα, παρά τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, με αποτέλεσμα να “σαρώσει” και το Μαρούσι με 104-89 στη 15η αγωνιστική της GBL, συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ασταμάτητος τον τελευταίο καιρό και να προσφέρει ένα νέο σόου κόντρα στο Μαρούσι, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να “καθαρίσει” τον αντίπαλό του από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της GBL στο ΣΕΦ.

O Βούλγαρος φόργουορντ ήταν πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 23 πόντους (συν 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα) σε λιγότερα από 19 λεπτά συμμετοχής, ενώ Πίτερς, Τζόουνς και Ντόρσεϊ οδήγησαν επίσης την επίθεση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα. Περάντες και Κουζέλογλου το “πάλεψαν” για τους Αμαρουσιώτες και “μάζεψαν” τη διαφορά στο φινάλε του ματς.

Τα δεκάλεπτα: 32-22, 61-41, 89-68, 10-4-89

Περισσότερα σε λίγο…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
178
110
67
45
44
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo