Μπαρτζώκας μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Είναι μία μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους μας»

Ο Ολυμπιακός νίκησε μέσα στο Telecom Center Athens τον Παναθηναϊκό με το 87-82 για την 19η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αφιέρωσε τη νίκη της ομάδας του στους οπαδούς.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για μία μεγάλη νίκη για τους οπαδούς των Πειραιωτών και τόνισε την πίστη του στους παίκτες της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Το κάναμε με το παιχνίδι μας, με το ταλέντο μας, με τους παίκτες μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε. Στο τέλος ήμασταν νευρικοί, χάσαμε κάποιες βολές. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι μια μεγάλη νίκη. Μία μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, πιστεύω σε αυτούς, δεν έχει να κάνει με την νίκη ή την ήττα. Το θέμα είναι να έχουμε σταθερότητα. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, νομίζω ότι έχουμε την ομαδικότητα, τη φιλοσοφία για να συνεχίσουμε».