Μπαρτζώκας μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Βάλτε τα κεφάλια κάτω»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να “σπάσει” την έδρα του Παναθηναϊκού στους τελικούς της Basket League και να γίνει το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Μετά το φινάλε του αγώνα στο ΟΑΚΑ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια και προσπάθησε να τους προσγειώσει μετά τη σπουδαία νίκη επί του πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκού.

Αρχικά τους συνεχάρη για το ομαδικό πνεύμα που επέδειξαν και στη συνέχεια τους κάλεσε να αφήσουν πίσω τους τον πρώτο τελικό και να αντιμετωπίσουν και το δεύτερο παιχνίδι με την ίδια νοοτροπία.

«Θέλω να σας συγχαρώ για το ομαδικό πνεύμα που επιδείξατε. Παίξαμε ως ομάδα και ελέγξαμε τον ρυθμό του παιχνιδιού για σαράντα λεπτά. Ήταν πολύ σημαντική νίκη. Πάντα το να κερδίζεις το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι είναι σημαντικό. Όμως, ακούστε… Ήταν απλά ένα παιχνίδι. Η σειρά είναι best of five.

Οπότε βάλτε τα κεφάλια κάτω και ελάτε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο ματς με την ίδια νοοτροπία. Ελάτε να προετοιμαστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ή τι πρέπει να αποφύγουμε, για να παίξουμε ακόμα καλύτερα την Παρασκευή», ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα.