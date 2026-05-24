Μπαρτζώκας: Να αφιερώσω την κούπα σ΄ένα αγαπημένο άνθρωπο μας, την Κανέλλα, ένα σημαντικό μέλος του συλλόγου

O Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου αφιέρωσε την κούπα στην Κανέλλα, διευθύντριας εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός και της ευχήθηκε να είναι καλά.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του τη Euroleague, μετά το 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι συγκινημένος στη συνέντευξη Τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Επειδή όλοι οι δημοσιογράφοι με ρώτησαν πώς αισθάνομαι, νιώθω καλά, αλλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Είναι η στιγμή των παικτών. Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπο μας, την Κανέλλα, ενός μέλος του συλλόγου πολύ σημαντικού, που είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά.

Επίσης το αφιερώνω στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπούν τόσο πολύ την ομάδα. Στους παίκτες και όλη την ομάδα. Ήταν η ομάδα που έκανε το 3/3 στα playoffs και έσπασε την κατάρα της 1ης θέσης. Ειδικά στους πιο παλιούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Φαλ, οι οποίοι έφτασαν πέντε φορές κοντά στην κατάκτηση, αξίζουν λίγο περισσότερο” ανέφερε ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος κατάφερε να γράψει ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού, σηκώνοντας το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο με τους Πειραιώτες.