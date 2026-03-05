Μπαρτζώκας: «Στον Παναθηναϊκό έχουν δεδομένη την κατάκτηση της Euroleague, οπότε τι πίεση έχουν για τη 10η θέση»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague (06/03/26, 21:15) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ανέφερε ότι οι πράσινοι δεν πρέπει να έχουν άγχος για τη 10η θέση, μιας και θεωρούν δεδομένη την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προχώρησε σε δηλώσεις που σίγουρα θα συζητηθούν ενόψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη Euroleague, λίγες μέρες μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Βεζένκοφ και Γουόκαπ δεδομένα θα απουσιάσουν από το παιχνίδι, σύμφωνα με το Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ ο Μόρις είναι εξαιρετικά αμφίβολος, λόγω ενός σφιξίματος στη μέση.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι των «αιωνίων»

Για τις απουσίες του Ολυμπιακού: «Οι απουσίες είναι δεδομένες. Βεζένκοφ, Γουόκαπ δεν θα παίξουν και ο Μόντε Μόρις είναι εξαιρετικά αμφίβολος, έχει ένα σφίξιμο στη μέση. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι και αρκετά ικανοί να κερδίσουν το ματς».

Για το πώς μπορεί να αντιδράσει ο Ολυμπιακός μετά τις ήττες από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο και τη Ζαλγκίρις: «Δεν συμφωνώ με τη σκέψη σας, με τη προσέγγιση αυτή. Στο Κύπελλο δεν παίξαμε καθόλου καλά, με τη Ζαλγκίρις ήταν άλλο παιχνίδι, άλλα δεδομένα. Δεν είναι καθόλου εύκολο στο Κάουνας, παρόλο που εμείς κερδίζαμε εκεί τα τελευταία χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χάσαμε στην παράταση, είχαμε δύο επιθέσεις που χάσαμε. Πρέπει να προχωράμε μπροστά. Το ατυχές για εμάς ήταν ότι δεν μπορούσαμε να προετοιμαστούμε όλοι μαζί, κάποιοι παίκτες ήταν με την εθνική ομάδα και υπήρχαν και οι τραυματίες, που δεν μας άφησαν να προετοιμαστούμε όσο καλά θέλαμε. Επειδή είναι ιδιαίτερα παιχνίδια αυτά δεν αλλάζουμε σκέψη και προσέγγιση.

Θέλουμε να κερδίσουμε στο γήπεδό μας απέναντι σε έναν ιδιαίτερο και πολύ καλό αντίπαλο. Έχουμε το κίνητρο να το κάνουμε».

Για το αν θα παίξει ρόλο το σερί νικών του Ολυμπιακού: «Καθόλου. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ομαδικό αθλητισμό είναι ο εφησυχασμός. Η ομάδα εφησυχάζει και προέρχεται από νίκες έχει μικρότερο κίνητρο από αυτή που κάνει το αντίθετο. Φάνηκε στον τελικό Κυπέλλου και φάνηκε υπέρ μας πέρυσι στον πρώτο τελικό.

Προσπαθώ πολλά χρόνια να το καταπολεμήσω, αλλά είναι στη φύση του ανθρώπου να χαλαρώνει. Αλλιώς παίζεις υπό πίεση, αλλιώς χαλαρός και επιτυχημένος».

Για το ότι ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος με δύο νίκες διαφορά από τον Παναθηναϊκό με ένα παιχνίδι λιγότερο με δεδομένο ότι ο αντίπαλος ως 10ς είναι περισσότερο πιεσμένος: «Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω πως κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Αυτό που είδα από αυτά που γράφτηκαν είναι ότι πιστεύουν ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα και το θεωρούν σίγουρο.

Οπότε τι πίεση έχουν για τη 10η θέση; Δεν ισχύει αυτό. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση σε όλα τα πράγματα, η οποία λέει ότι ασχολούμαστε μόνο με το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι αύριο και είναι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Είναι πολύ ικανή η ομάδα ο Παναθηναϊκός. Έχουν πολύ ταλέντο έπαιξαν και καλά εναντίον μας.

Όμως παίζουμε στην έδρα μα το περιβάλλον δεν θα είναι τόσο εύκολο γι’ αυτούς, όπως και δεν είναι εύκολο για μας όταν παίζουμε εκεί. Καλούμαστε να μην σκεφτούμε τα σερί ευρωπαϊκά παιχνίδια, τον τελικό του Κυπέλλου. Να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο αύριο θα κερδίσει και το οποίο αναλύσαμε στους παίκτες.

Τι δεν κάναμε καλά στον τελικό του Κυπέλλου και ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλύτερα από εμάς για να μας κερδίσει αυτό. Αυτό είναι όλο».

Για το πόσο σημαντικό είναι ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει περιορισμός λόγω ξένων και θα έχει επιπλέον λύσεις: «Δεν μπορώ να έχω ασφαλές συμπέρασμα γιατί ο Μόρις έμεινε εξαιτίας, όπως ξέρετε, ενός πολύ βαρύ βαρίου διαστρέμματος ένα μήνα έξω και ο Τζόζεφ το ίδιο. Ο Νιλικίνα να προερχόταν από τραυματισμό, ήταν κι αυτός έξω.

Θα ήταν πιο ασφαλές να βγάλω συμπέρασμα για όλα αυτά, όταν αυτοί έχουν έναν αριθμό αγώνων και προπονήσεων σημαντικό, ώστε να δούμε τι ανταπόκριση έχουν στον τρόπο που παίζουμε και γιατί. Είναι σίγουρα καλοί παίκτες όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό, αλλά πόσο μπορούν να μπουν στο πνεύμα της ομάδας.

Δυστυχώς οι τραυματισμοί και των τριών γιατί είναι διαφορετικό να λέμε ότι είναι εδώ, αλλά δεν ήταν εδώ. Γιατί σας θυμίζω ότι περίπου μήνα λείψαμε οι περισσότεροι από αυτούς. Και γι’ αυτό και επιβαρύνθηκε πάρα πολύ ο Γουόκαπ σε παιχνίδια με πολύ χρόνο συμμετοχής. Να εδώ είναι η ευκαιρία να να δούμε τελικά σε ποιο σημείο είμαστε».