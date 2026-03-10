Μπαρτζώκας: «Το τέταρτο δεκάλεπτο μου άρεσε περισσότερο από όλα, ευγνώμων στους παίκτες και στους οπαδούς»

Παρά τις απουσίες των Βεζένκοφ και Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός έκανε… βόλτα στο Παρίσι. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε της Παρί με 104-87 (έχοντας 17/30 τρίποντα) και έκανε ένα ακόμα πολύ σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague.

Η εικόνα των παικτών του Ολυμπιακού -ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο- άφησε ικανοποιημένο τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος τόνισε πως είναι ευγνώμων για τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, αλλά και για τον κόσμο που ακολουθεί την ομάδα στα εκτός έδρας ματς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε…

Για το πιο δεκάλεπτο ήταν το καλύτερο του Ολυμπιακού: “Το τέταρτο. Επειδή βγάλαμε καλές άμυνες που χρειαζόμασταν. Η Παρί είμαι απίστευτα επιθετική ομάδα. Φανταστείτε ότι είχαμε βάλει 13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε με μεγάλη διαφορά, γιατί έχουν αυτή την απίστευτη ικανότητα να σκοράρουν άμεσα μέσα σε 5-6 δευτερόλεπτα. Είπα στους παίκτες ότι αυτός ο ρυθμός δεν είναι για εμάς. Πρέπει να κοντρολάρουμε το παιχνίδι, να εκτελέσουμε περισσότερο, να έχουμε υπομονή και να αποφύγουμε κάποια λάθη, όπως να πατάμε τη γραμμή. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στους παίκτες μας. Τα έδωσαν όλα. Αλλά και στους οπαδούς μας, που μας στηρίζουν σε όλη την Ευρώπη. Είναι κάτι το εκπληκτικό”.

Για την δύσκολη συνέχεια στο πρόγραμμα: “Έχουμε να παίξουμε την Πέμπτη με τη Μονακό. Έχουμε μετά ένα ματς στη Stoximan GBL. Άλλα δύο ματς μετά στη διαβολοβδομάδα. Αυτό το πρόγραμμα είναι πραγματικά εξαντλητικό. Έχουμε όμως πολλούς παίκτες, βαθύ ρόστερ. Φανταστείτε ότι χάσαμε πολύ καλούς παίκτες, όπως οι Βεζένκοφ και Ουόκαπ. Κερδίσαμε καλές ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και η Παρί απόψε, οπότε είμαστε ικανοποιημένοι με το ρόστερ μας”.