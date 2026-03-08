Μπενίτεθ: «Επαγγελματική νίκη, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την Μπέτις όταν έρθει η στιγμή»

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 4-1 τον Λεβαδειακό εκτός έδρας και ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του μίλησε για επαγγελματική νίκη του τριφυλλιού στη Λιβαδειά.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά στο γήπεδο του Λεβαδειακού γι’ αυτό πήρε την «επαγγελματική νίκη» και ότι του άρεσε το ομαδικό πνεύμα, κάτι που έχουν δουλέψει ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες.

Οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή

«Δεν είμαι Άγγλος, όμως τέτοιες εμφανίσεις τις χαρακτηρίζουν ως «επαγγελματικές». Από το πρώτο λεπτό ελέγξαμε το παιχνίδι, ήμασταν πιο απειλητικοί και πετύχαμε αυτό που θέλαμε ερχόμενοι εδώ.

Μου άρεσαν πολλά πράγματα, όπως η ομαδική δουλειά και το ομαδικό μας πνεύμα, που έχει δουλευτεί πολύ καλά τους τελευταίους δύο μήνες. Η νοοτροπία μας ήταν σωστή. Τα παιδιά προσπαθούν πολύ, ακόμη και όταν δεν τους βγαίνουν κάποια πράγματα στους αγώνες. Όμως τα κατάφεραν και σήμερα χάρη στο ομαδικό πνεύμα».

Για τα παιχνίδια με την Μπέτις: «Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό κλειδώσαμε την τετράδα που είναι το μίνιμουμ, στο Κύπελλο φτάσαμε στα ημιτελικά και στην Ευρώπη φτάσαμε στους “16”. Ευχαριστιόμαστε αυτό που έχουμε πετύχει και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη Μπέτις όταν έρθει η στιγμή».