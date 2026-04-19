Μπενίτεθ: «Επίτευγμα ότι μπήκαμε στην τετράδα»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό στη Λέωφόρο και ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στα λάθη της ομάδας του, τα οποία οδήγησαν στην ήττα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μετά τη λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό, χαρακτήρισε επίτευγμα την είσοδο του Παναθηναϊκού στην τετράδα της Super League, καθώς η ομάδα του ήταν ακόμα και 9 βαθμούς πίσω.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή

Για το ματς: «Δίναμε την μπάλα και δεχθήκαμε γκολ, όταν το ματς ήταν ισορροπημένο, ενώ οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες. Ένα λάθος άλλαξε τα πάντα».

Τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά: «Είχαμε τελικές και την κατοχή στο δεύτερο μέρος. Είναι καλοί στην αντεπίθεση, θα έβρισκαν την ευκαιρία για να γίνουν απειλητικοί, πάντα είναι ρίσκο, επειδή έχουν ποιότητα και ρυθμό μπροστά, είχαμε κάποιες ευκαιρίες που πιέζαμε, αλλά δεν ήταν αρκετό απέναντι σε μία καλή ομάδα».

Για το τι σημαίνει η ήττα: «Η πραγματικότητα είναι ότι ήμασταν πίσω από τον Λεβαδειακό με 9 πόντους, καταφέραμε να μπούμε στην τετράδα, που είναι ένα επίτευγμα. Κρίσιμο το ματς για να πλησιάσουμε περισσότερο, δεν τα καταφέραμε. Τώρα προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι με στόχο τη νίκη».