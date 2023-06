Η Μπερίλ ΜακΚίσικ μέσω social media έκανε μια ανάρτηση, σχολιάζοντας τα λέιζερ στη φιέστα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.

Η σύζυγος του Σακίλ ΜακΚίσικ, Μπερίλ, έδωσε το παρών στο ΣΕΦ για να δει από κοντά τη φιέστα του Ολυμπιακού, αναφορικά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Basket League, με την ίδια να… πετά τα καρφιά της για τα λέιζερ.

Συγκεκριμένα λίγες ημέρες πριν η Μπερίλ είχε κάνει ένα καυστικό ποστάρισμα στο twitter για τα λέιζερ προς τον πάγκο του Ολυμπιακού από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με την ίδια να βλέπει με καλό μάτι την εν λόγω κίνηση.

I guess there was a discount on the lasers today? 🥴 pic.twitter.com/YmbfrBQ3YQ

Ωστόσο σήμερα και στη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο ΣΕΦ, θέλησε να σχολιάσει ξανά τα λέιζερ, ωστόσο αυτή τη φορά αναφέροντας πως αυτός είναι ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιούνται.

the right way to use lasers 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/zHIfU2SWcq