Μπετανκόρ: «Η γυναίκα μου και ο γιος μου έκλαιγαν ασταμάτητα μετά το γκολ νίκης κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Γεφτέ Μπετανκόρ, που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Αλμπαθέτε, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην νίκη – πρόκριση με 3-2 της ομάδας του ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης και στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα εξήγησε πώς έζησε την σπουδαία αναμέτρηση, αλλά και όταν είχε σκεφτεί να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Η Αλμπαθέτε χάρη στον Μπετανκόρ που σκόραρε δύο γκολ στην εκπνοή του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ισπανίας και ο πρώην παίκτης του Πανσερραϊκού ανέφερε ότι η οικογένειά του έκλαιγε μετά το απίθανο τέρμα που πέτυχε.

Οι δηλώσεις του Γεφτέ Μπετανκόρ

Πώς το έζησες απόψε; «Ήταν μια μαγική βραδιά. Η ομάδα πάλεψε ενενήντα πέντε λεπτά για να ζήσει μια τέτοια βραδιά. Έχω περάσει πολλά χρόνια αγώνα και είμαι πολύ χαρούμενος για εμένα, για τους συμπαίκτες μου και για τους οπαδούς».

Σκέφτηκες ποτέ ότι το ματς τελείωσε; «Δεν πίστευα ότι είχε τελειώσει ούτε με το 3-2. Εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης απομένουν πολλά λεπτά και ο χρόνος δεν περνάει. Έψαχνα τον πίνακα του σκορ και νόμιζα ότι είχαν απομείνει πολλά λεπτά. Είναι μια ομάδα που το έχει δείξει πάντα και ακόμη και συνήθως δεν τα παρατάει».

Έχεις δει κάποιο από τα γκολ σου; «Δεν μπορούσα να δω τίποτα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να μιλήσω στον γιο μου και την κόρη μου που δεν μπορούσαν να είναι εδώ. Στο τέλος τα λόγια περισσεύουν και τους είπα ότι απλά τους αγαπώ. Είναι αυτές οι στιγμές, τα λόγια περισσεύουν γιατί στο τέλος είναι πολλά χρόνια που παλεύεις για να ζήσεις μέρες σαν τη σημερινή».

Σου έτυχε κάποιο περιστατικό στον πανηγυρισμό; «Πρέπει να βάλουμε πρόστιμο στον γιατρό επειδή μου προκάλεσε ένα χτύπημα στη μύτη… Άρχισα να αιμορραγώ ασταμάτητα στον πανηγυρισμό».

Δεν είχες εύκολο δρόμο, ήθελες να αφήσεις το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι; «Πριν από εννέα χρόνια ήθελα να αφήσω το ποδόσφαιρο, δεν ήταν καλά τα πράγματα στο μυαλό μου, ήθελα να αφήσω το ποδόσφαιρο και το άφησα για έξι μήνες, άρχισα να δουλεύω, να προπονούμαι στη γειτονιά μου με τους φίλους μου.

Άρχισα να δουλεύω ως ηλεκτρολόγος για να καθαρίσω το κεφάλι μου. Ήθελα να καθαρίσω το κεφάλι μου, δεν είχα σωστές σκέψεις, πήρα πολλή βοήθεια από την οικογένειά μου, από τον ψυχολόγο μου… σήμερα νιώθω να έχω ανταμειφθεί».

Υπήρχε μεγάλη συγκίνηση στην κλήση με τη γυναίκα σου και το παιδί σου; «Ήταν απίστευτο. Έκλαιγαν συνέχεια η γυναίκα μου και ο γιος μου».