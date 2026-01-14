Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Ο Μπετανκόρ με δύο γκολ υπέγραψε τον σοκαριστικό αποκλεισμό των Μαδριλένων από το Copa Del Ray

Ο Γεφτέ Μπετανκόρ του Ολυμπιακού χτύπησε δύο φορές στα τελευταία λεπτά και η Αλμπαθέτε απέκλεισε από το Copa Del Ray τη Ρεάλ Μαδρίτης, νικώντας την με 3-2 στο ντεμπούτο του Αλβάρο Αρμπελόα στον πάγκο της Βασίλισσας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση και πηγαίνει από σφαλιάρα σε… σφαλιάρα. Το ντεμπούτο του Αλβάρο Αρμπελόα στον πάγκο της ήταν κάτι παραπάνω από εφιαλτικό, με τους Μαδριλένους να μένουν εκτός Κυπέλλου Ισπανίας από την Αλμπαθέτε.

Η ομάδα του Γεφτέ Μπετανκόρ πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να σημειώνει δύο γκολ στο φινάλε.

Η Αλμπαθέτε άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Βιγιάρ στο 42′. Ο Μασταντουόνο με κοντινή προβολή με το αριστερό έγραψε το 1-1 για τους μερένγκες στο 45’+3′.

Οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα στο 82′ με γκολ του Μπετανκόρ, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο.

Στο 90+1 η Ρεάλ Μαδρίτης ισοφάρισε σε 2-2 με τον Γκονζάλο Γκαρθία, ωστόσο η τελευταία λέξη ανήκε στην Αλμπαθέτε και στον Μπετανκόρ.

Ο πολύπειρος Ισπανός σέντερ φορ πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με δεξί πλασέ από αριστερά, περνώντας την μπάλα πάνω από τον Λούνιν και έστειλε την ομάδα του στα προημιτελικά.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της φάσης των 16

Λεονέσα – Αθλέτικ 3-4 παρ. (3-3 κ.δ.)

Ντεπορτίβο – Ατλέτικο 0-1

Σοσιεδάδ – Οσασούνα 4-3 πεν. (2-2 παρ.)

Αλμπαθέτε – Ρεάλ 3-2

Αλαβές – Ράγιο Βαγιεκάνο 2-0

Μπέτις – Έλτσε 2-1

15/01 22:00 Μπούργος – Βαλένθια

15/01 22:00 Σανταντέρ – Μπαρτσελόνα