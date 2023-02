Στις εξέδρες της Λεωφόρου, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση ανάμεσα στην Κ19 του Παναθηναϊκού και της Πόρτο για το Youth League, έχοντας το… βλέμμα στον Μπιλάλ Μαχάρ, φαίνεται πως βρίσκονται αρκετοί σκάουτερ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πασίγνωστου δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ομάδες από την Γερμανία, την Γαλλία και την Ιταλία βρίσκονται στην Λεωφόρο για να δουν τον Μπιλάλ από κοντά.

«Ο Γαλλοαιγύπτιος επιθετικός Μπιλάλ, πρώτος σκόρερ του Youth League με 9 γκολ για τον Παναθηναϊκό — προσελκύει το ενδιαφέρον καθώς ομάδες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία θα τον δουν από κοντά στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μπιλάλ έχει επίσης πετύχει 38 γκολ σε 49 αγώνες για την ομάδα Νέων του Παναθηναϊκού» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

French-Egyptian striker Bilal Mazhar, top scorer of Youth League with 9 goals for Panathinaikos — attracting interest as teams from Germany, France, Italy are in attendance for play off game tonight.



Mazhar has also scored 38 goals in 49 games for Panathanaikos youth team. pic.twitter.com/pmv9Yi0LSE