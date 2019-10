Μπιλμπάο: Η συγκλονιστική κίνηση των ποδοσφαιριστών για τον συμπαίκτη τους με καρκίνο – video

Ο Yeray Alvarez της Athletic Bilbao διαγνώστηκε με καρκίνο, και όπως συμβαίνει πολλές φορές η χημειοθεραπεία του έχει κοστίσει τα μαλλιά του.

Οι συμπαίκτες του στην Μπιλμπάο όμως ήθελαν να του δείξουν πως είναι μαζί του, τον στηρίζουν σε αυτήν την δύσκολη προσπάθεια, σε αυτό το «παιχνίδι» της ζωής του, το πιο σημαντικό απ’ όλα.

Για να τον κάνουν λοιπόν να το καταλάβει αυτό… για τα καλά, ξύρισαν όλοι το κεφάλι τους! Μάλιστα τράβηξαν και βίντεο με το συγκινητικό γεγονός. Σε αυτό φαίνεται ο Αλβάρεζ να μπαίνει στα αποδυτήρια της Μπιλμπάο ανυποψίαστος, και ξαφνικά να βλέπει… μόνο γλόμπους!

Στην συνέχεια οι συμπαίκτες του τον βάζουν στην μέση και φωνάζουν το όνομά του, με έναν από αυτόν να του πετά το καπέλ που φορούσε, δείχνοντας πως δεν έχει να ντρέπεται για τίποτα και πως είναι όλοι ένα.

Οι συγκλονιστικές εικόνες, μιλούν από μόνες τους

An INCREDIBLE show of unity at Athletic Bilbao after their squad all shaved off their hair in support of defender Yeray Alvarez following his cancer diagnosis 💓 👏pic.twitter.com/fBsUVBiL6W

— TEAMtalk (@TEAMtalk) 12 Οκτωβρίου 2019