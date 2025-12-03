Αθλητικά

Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Επιστροφή στις νίκες με νέο σόου Εμπαπέ

Ο Γάλλος επιθετικός πέτυχε δύο γκολ σ' ακόμα ένα φετινό παιχνίδι των Μαδριλένων
REUTERS
REUTERS/Pankra Nieto

Έπειτα από τρεις σερί ισοπαλίες στο ισπανικό πρωτάθλημα, η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο πέρασε σαν σίφουνας από τη χώρα των Βάσκων, επικρατώντας της Μπιλμπάο με 3-0.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν και πάλι ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος διανύει περίοδο τρομερού φορμαρίσματος. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε “όργια” στο Μπιλμπάο, σημειώνοντας δύο γκολ και μία ασίστ. Συμμετείχε, δηλαδή, και στα τρία γκολ της Βασίλισσας.

Με τη νίκη αυτή, η Ρεάλ πλησίασε την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στον ένα βαθμό, με τον Τσάμπι Αλόνσο να παίρνει βαθιά ανάσα στον πάγκο των Μαδριλένων.

Ήταν μια αναμέτρηση που έγινε νωρίτερα στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής, λόγω της συμμετοχής των ομάδων στο Σούπερ Καπ του Ιανουαρίου. Στο ίδιο πλαίσιο, η Μπαρτσελόνα νίκησε χθες (2/12) την Ατλέτικο Μαδρίτης στη Βαρκελώνη με 3-1 (26΄ Ραφίνια, 65΄ Όλμο, 90+6΄ Τόρες – 26΄ Μπαένα).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
89
76
61
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo