Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Επιστροφή στις νίκες με νέο σόου Εμπαπέ

Έπειτα από τρεις σερί ισοπαλίες στο ισπανικό πρωτάθλημα, η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο πέρασε σαν σίφουνας από τη χώρα των Βάσκων, επικρατώντας της Μπιλμπάο με 3-0.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν και πάλι ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος διανύει περίοδο τρομερού φορμαρίσματος. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε “όργια” στο Μπιλμπάο, σημειώνοντας δύο γκολ και μία ασίστ. Συμμετείχε, δηλαδή, και στα τρία γκολ της Βασίλισσας.

Με τη νίκη αυτή, η Ρεάλ πλησίασε την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στον ένα βαθμό, με τον Τσάμπι Αλόνσο να παίρνει βαθιά ανάσα στον πάγκο των Μαδριλένων.

Ήταν μια αναμέτρηση που έγινε νωρίτερα στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής, λόγω της συμμετοχής των ομάδων στο Σούπερ Καπ του Ιανουαρίου. Στο ίδιο πλαίσιο, η Μπαρτσελόνα νίκησε χθες (2/12) την Ατλέτικο Μαδρίτης στη Βαρκελώνη με 3-1 (26΄ Ραφίνια, 65΄ Όλμο, 90+6΄ Τόρες – 26΄ Μπαένα).