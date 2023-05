Ο επαγγελματίας μποξέρ, Τιμ Έλιοτ υποστηρίζει ότι η γυναίκα του Τζίνα Μαζάνι και ο κολλητός του, Κέβιν Γκρουμ, είχαν σχέση πίσω από την πλάτη του.

Ο Τιμ Έλιοτ πήρε την απόφαση να ξεμπροστιάσει τη Τζίνα Μαζάνι. Ανέβασε, λοιπόν, στο Twitter μια φωτογραφία που δείχνει την Μαζάνι να διαβάζει γαμήλιους όρκους στην κόρη του Έλιος, με τον κολλητό του Γκρουμ να της κρατάει το μικρόφωνο.

You want to see something gross? This is my “wife” reading vows to my daughter on our “wedding” night! The guy holding the microphone was my “friend/teammate” my wife cheated on me with this guy the same night! and they have had a relationship our entire “marriage” Gina mazany pic.twitter.com/oVesuFnNgz