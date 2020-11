Μπόμπι Τσάρλτον: Ο σερ του αγγλικού ποδοσφαίρου διαγνώστηκε με άνοια

Ο σερ Μπόμπι Τσάρλτον, θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Αγγλίας το 1966 χτυπήθηκε από άνοια. Την είδηση επιβεβαίωσε η σύζυγος 83χρονου βετεράνου άσου, Lady Norma.

Τα άσχημα νέα για την υγεία του σερ Μπόμπι Τσάρλτον έγιναν γνωστά μέσω της συζύγου του στην The Telegraph σήμερα, Κυριακή (01.11.2020). Ο 83χρονος Μπόμπι Τσάρλτον γίνεται ο πέμπτος παίκτης της Εθνικής Αγγλίας του ’66 που έχει διαγνωστεί με την νευρολογική ασθένεια της άνοιας.

Η διάγνωσή του έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά τον θάνατο του πρώην συμπαίκτη του, Nobby Stiles, και τρεις μήνες μετά το θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του, Τζάκι Τσάρλτον, σε ηλικία 85 ετών.

Και οι δύο Τσάρλτον είχαν διαγνωστεί με άνοια τα τελευταία χρόνια.

Για το σύνολο της καριέρας του με την Εθνική Αγγλίας, ο Μπόμπι Τσάρλτον έχει ανακηρυχθεί ιππότης το 1994.

