Έτοιμη να αλλάξει σελίδα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι η Μπόρνμουθ, με τον Αμερικανό μεγιστάνα Μπιλ Φόλεϊ να είναι έτοιμος να καταβάλλει το ποσό 136 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του συλλόγου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic ο Αμερικανός μεγιστάνας Μπιλ Φόλεϊ φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ρώσο ιδιοκτήτη της Μπόρνμουθ Μαξ Ντέμιν για την εξαγορά του αγγλικού συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα η χρυσή τομή φέρεται να βρέθηκε στο ποσό των 136 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Φόλεϊ είναι ιδιοκτήτης της Fidelity National Fincancial, η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στις ΗΠΑ ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η περιουσία του ξεπερνάει το αστρονομικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

🚨 EXCLUSIVE: Bill Foley has a verbal agreement in place to buy #AFCB for £120million, with the expectation that the deal will be completed in the coming days.



Story below for @TheAthleticUK https://t.co/DMHWU2ughe