Αναβρασμός επικρατεί στους Μπόστον Σέλτικς, μετά το περιστατικό με τον Ίμε Ουντόκα, το οποίο και φαίνεται ότι θα αφήσει εκτός τον προπονητή της ομάδας για το σύνολο της σεζόν 2022-23.

Ο Ουντόκα κατηγορείται ότι είχε ανάρμοστη σεξουαλική σχέση με υπάλληλο των Μπόστον Σέλτικς, γεγονός που τον έχει φέρει σε δυσμένεια στην ομάδα και αναμένεται επίσημα να ανακοινωθεί η τιμωρία του.

Σύμφωνα με έγκυρο ρεπόρτερ του NBA όμως, αυτή εκτιμάται ότι θα είναι πολύ “βαριά” και θα τον μετατρέψει σε… ξένο σώμα για ολόκληρη τη σεζόν, με τον βοηθό του Τζο Ματσούλα να αναλαμβάνει ρόλο πρώτο προπονητή στους “Κέλτες” για την τρέχουσα σεζόν.

Assistant coach Joe Mazzulla is likely to become Boston’s interim coach for the season, sources tell ESPN. https://t.co/GKEiMemnFN