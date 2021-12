Ο αγώνας μπάσκετ σε σχολικό αγώνα στις ΗΠΑ είχε μόλις τελειώσει και κάποιος από τους παίκτες φαίνεται πως σκέφτηκε να το “γυρίσει” στην πυγμαχία.

Οι απίστευτες σκηνές που εύκολα θα έμπαιναν σε ρινγκ, έγιναν μετά το τέλος αναμέτρησης σε αγώνα Λυκείου στις ΗΠΑ. Η Nevada επικράτησε 72-47 του Carlisle. Η… ηρεμία της στιγμής χάλασε τη στιγμή που οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν τις καθιερωμένες χειραψίες.

Ένας παίκτης της Nevada -για άγνωστο λόγο- ξεκίνησε να γρονθοκοπηθεί έναν αντίπαλο του, χτυπώντας τον στο στομάχι και στο πρόσωπο και ρίχνοντας τον… νοκ-άουτ στο παρκέ.

Ο συγκεκριμένος παίκτης δεν έδειξε να κάνει πίσω. Αμέσως του χίμηξαν κάποιοι συμπαίκτες του θύματος, αλλά γρήγορα επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι για να λήξουν το απίστευτο περιστατικό.

Punches thrown last night after the Nevada/Carlisle game. pic.twitter.com/6dR2czboqE