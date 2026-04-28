Μπουργκ – Μπεσίκτας 73-71: Οι Γάλλοι κατέκτησαν το EuroCup με καλάθι του Μοκόκα και θα αγωνιστούν στη Euroleague τη νέα σεζόν

Ιστορικές στιγμές για την Μπουργκ. Μετά από έναν συγκλονιστικό δεύτερο τελικό, η γαλλική ομάδα νίκησε ξανά την Μπεσίκτας με σκορ 73-71 και κάνοντας το 2-0 στη σειρά των τελικών, κατέκτησε το EuroCup και πήρε το “εισιτήριο” για τη Euroleague της νέας περιόδου.

Με ατομική ενέργεια και λέι απ δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ο Άνταμ Μοκόκα έδωσε την ιστορική νίκη 73-71 στην Μπουργκ και τον τίτλο του EuroCup.

O Κέβιν Κοκίλα με 18 πόντους ήταν ο κορυφαίος της γαλλικής ομάδας, με τον Γιόνα Μάθιους να ξεχωρίζει για την Μπεσίκτας, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση έχοντας επίσης 18 πόντους.

BUILT FOR THIS. MOKOKA WITH THE KILLER BLOW pic.twitter.com/BERoUgXIRa — BKT EuroCup (@EuroCup) April 28, 2026

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 38-40, 55-52, 73-71

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 17 (1), Μέλι 13 (1), Χόρτον-Τάκερ 15 (1), Μπόστον, Ντε Κολό 4, Μπιμπέροβιτς 26 (6), Γιαντούνεν, Χολ 4, Σίλβα 2, Κόλσον 8 (1), Μπιρτς

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 24 (1), Φρανσίσκο 15 (2), Ράιτ 19 (1), Μπραζντέικις, Γκλεντράιτις, Τουμπέλις 11 (1), Λο 1, Σλέβα 1, Μπιρούτις 4, Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλανόβας 3.

Τα ομαδικά στατιστικά της Φενέρμπαχτσε: 26/41 δίποντα, 10/24 τρίποντα, 7/9 βολές, 29 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 10 επιθετικά), 14 ασίστ, 5 κλεψίματα, 9 λάθη, 4 μπλοκ, 22 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ζάλγκιρις: 22/33 δίποντα, 5/22 τρίποντα, 19/27 βολές, 30 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 10 επιθετικά), 16 ασίστ, 2 κλεψίματα, 13 λάθη, 2 μπλοκ, 19 φάουλ