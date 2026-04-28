Μπουργκ – Μπεσίκτας 73-71: Οι Γάλλοι κατέκτησαν το EuroCup με καλάθι του Μοκόκα και θα αγωνιστούν στη Euroleague τη νέα σεζόν

Το καλάθι του Μοκόκα χάρισε στη Μπουργκ το EuroCup
ΦΩΤΟ by Elyxandro Cegarra
ΦΩΤΟ by Elyxandro Cegarra/Anadolu via Getty Images

Ιστορικές στιγμές για την Μπουργκ. Μετά από έναν συγκλονιστικό δεύτερο τελικό, η γαλλική ομάδα νίκησε ξανά την Μπεσίκτας με σκορ 73-71 και κάνοντας το 2-0 στη σειρά των τελικών, κατέκτησε το EuroCup και πήρε το “εισιτήριο” για τη Euroleague της νέας περιόδου.

Με ατομική ενέργεια και λέι απ δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ο Άνταμ Μοκόκα έδωσε την ιστορική νίκη 73-71 στην Μπουργκ και τον τίτλο του EuroCup.

O Κέβιν Κοκίλα με 18 πόντους ήταν ο κορυφαίος της γαλλικής ομάδας, με τον Γιόνα Μάθιους να ξεχωρίζει για την Μπεσίκτας, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση έχοντας επίσης 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 38-40, 55-52, 73-71

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 17 (1), Μέλι 13 (1), Χόρτον-Τάκερ 15 (1), Μπόστον, Ντε Κολό 4, Μπιμπέροβιτς 26 (6), Γιαντούνεν, Χολ 4, Σίλβα 2, Κόλσον 8 (1), Μπιρτς

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 24 (1), Φρανσίσκο 15 (2), Ράιτ 19 (1), Μπραζντέικις, Γκλεντράιτις, Τουμπέλις 11 (1), Λο 1, Σλέβα 1, Μπιρούτις 4, Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλανόβας 3.

Τα ομαδικά στατιστικά της Φενέρμπαχτσε: 26/41 δίποντα, 10/24 τρίποντα, 7/9 βολές, 29 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 10 επιθετικά), 14 ασίστ, 5 κλεψίματα, 9 λάθη, 4 μπλοκ, 22 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ζάλγκιρις: 22/33 δίποντα, 5/22 τρίποντα, 19/27 βολές, 30 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 10 επιθετικά), 16 ασίστ, 2 κλεψίματα, 13 λάθη, 2 μπλοκ, 19 φάουλ

Αθλητικά
