Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία και το γεγονός ότι το Νο1 του παγκόσμιου τένις ήταν κατά των εμβολίων.

Ο ίδιος αρνήθηκε να πάρει θέση για όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά επισήμανε ότι η προστασία από τα εμβόλια είναι μεγαλύτερη από τη φυσική ανοσία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπουρλά τόνισε: «Πρώτα απ’ όλα πρέπει να σας πω ότι είμαι μεγάλος θαυμαστής του Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για το αν είχε τα σωστά έγγραφα ή όχι κι αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τις αρχές και τον ίδιο. Γενικά μια προηγούμενη μόλυνση σίγουρα προστατεύει από μια μελλοντική για μια χρονική περίοδο, όπως και τα εμβόλια. Το σχόλιο που έκανα πριν θα σας το δώσω μ’ ένα παράδειγμα που αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η χρονική ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού είναι σε γενικές γραμμές στους 6 μήνες, ενώ η αντίστοιχη ισχύ των πιστοποιητικών νόσησης είναι 3-4 μηνών γιατί ξέρουν ότι η προστασία του οργανισμού δεν κρατά τόσο πολύ όσο όταν κάνεις το εμβόλιο».

