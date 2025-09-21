Μπούρσασπορ – ΠΑΟΚ 92-73: Οι Τούρκοι συνέτριψαν τους Θεσσαλονικείς και τους έστειλαν εκτός Basketball Champions League

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κοιτάξει στα μάτια την ισχυρή Μπούρσασπορ, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τη συντριβή με 92-73 και να μείνει και φέτος εκτός Basketball Champions League.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε από νωρίς πολύ πίσω στο σκορ στον αγώνα που διεξήχθη στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας. Η διαφορά εκτινάχθηκε σε διψήφια επίπεδα από νωρίς (30-9 στο 10′), με την Μπούρσασπορ να φτάνει δια περιπάτου στη νίκη.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Τσίλντρες (19 πόντοι και 6 ασίστ) και Άκιν (22 πόντοι), με τους Τούρκους να αντιμετωπίζουν στη συνέχεια την Αντβέρπ για μία θέση στους ομίλους του Basketball Champions League.

Για τον ΠΑΟΚ, μοναδικός διψήφιος ήταν ο Τόμας Ντίμσα με 18 πόντους με 4/8 τρίποντα. Οι Θεσσαλονικείς θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή πορεία τους στο FIBA Europe Cup, όπου πέρυσι έφτασαν μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-9, 54-26, 74-46, 92-73.

ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ (Μάρκοβιτς): Τσίλντρες 19 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ακντάμαρ, Πάρσονς 4, Κοκσάλ, Σατίρ, Άκιν 22 (4), ΝτεΛαούριε 2, Κρόφορντ 8 (5 ριμπάουντ), Ονάε 9, Κινγκ 13 (1), Κόνοντσουκ 8, Νόκο 7 (6 ριμπάουντ).

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 9 (1), Κόνιαρης, Σλαφτσάκης 2 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ζάρας, Τζάκσον 9 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόουνς 7 (3 ριμπάουντ), Περσίδης 4 (3 ριμπάουντ), Ιατρίδης 3 (1), Μπράουντ 7, Φίλιος 8 (2/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μουρ 6 (8 ριμπάουντ), Ντίμσα 18 (4).