Οι Μπρούκλιν Νετς έχασαν και το δεύτερο παιχνίδι από τους Μπόστον Σέλτικς στα play off του NBA και πλέον θα χρειαστούν μία μεγάλη υπέρβαση για να αποφύγουν τον πρόωρο αποκλεισμό από τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Στην προσπάθειά τους αυτή όμως, αναμένεται να έχουν σύντομα διαθέσιμο και τον Μπεν Σίμονς, αφού ο Αμερικανός All Star εκτιμάται ότι θα κάνει ντεμπούτο στην ομάδα που τον απέκτησε στην ανταλλαγή με τον Τζέιμς Χάρντεν, στο τέταρτο ματς της σειράς.

Ο Σίμονς έχει να αγωνιστεί σχεδόν ένα χρόνο, λόγω της αντιδικίας του με τους Φιλαδέλφεια Σέβεντι Σίξερς και του προβλήματος στην πλάτη, αλλά οι Νετς δεν έχουν τη δυνατότητα να καθυστερήσουν άλλο την επάνοδό του στο παρκέ. Το ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναφέρει λοιπόν, ότι θα είναι διαθέσιμος στο δεύτερο ματς της Νέας Υόρκης κόντρα στους Σέλτικς.

Brooklyn Nets three-time All-Star Ben Simmons plans to make his season debut in Game 4 vs. Boston on Monday as long as rehab remains on course, sources tell @TheAthletic @Stadium. Simmons is set to play his first game since June 2021.