Ο Σανκέλ Μπεμπά της Πόρτο, θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της ηλικίας του στο ξεκίνημα της καριέρα του, αλλά φαίνεται τελικά ότι αυτή αμφισβητείται πια, ακόμη και από την ίδια την ομάδα του.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχουν… τέσσερις πιθανές ημερομηνίες για τη γέννησή του, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η σωστή είναι 8 Αυγούστου του 1994. Την ίδια ώρα όμως, το πιστοποιητικό του γράφει Αύγουστο του 1988, ενώ η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κονγκό φέρεται να τον είχε δηλώσει ως γεννημένο το 1991, για να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Φήμες δε, τον θέλουν να εξομολογείται σε κοντινούς του ανθρώπους, ότι έχει γεννηθεί το 1990. Ως εκ τούτου, ο Μπεμπά μπορεί να είναι 27, 30, 31 ή και 33 ετών, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η Πόρτο, η οποίο σκέφτεται να μην του ανανεώσει το συμβόλαιο το ερχόμενο καλοκαίρι, υπό το φόβο της… επαλήθευσης του τετάρτου ενδεχομένου.

Mbemba is believed to be 27 years old but has reportedly told friends he was born in 1990, which would make him 31 🤔



