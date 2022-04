Οι Λος Άντζελες Κλίπερς αποκλείστηκαν στο play in tournament του NBA, γεγονός που έφερε ξανά στο προσκήνιο και τον Καγουάι Λέοναρντ, οποίος παρακολούθησε το ματς από τον πάγκο λόγω τραυματισμού.

Εκτός έμεινε και ο Πολ Τζορτζ, αλλά αυτός είχε επιστρέψει στα προηγούμενα ματς, ενώ ο έτερος σούπερ σταρ της ομάδας, δεν αγωνίστηκε καθόλου τη φετινή σεζόν. Έχοντας υποστεί ρήξη χιαστών στα περσινά play off, υπήρχαν ελπίδες ότι ο δύο φορές πρωταθλητής του NBA θα προλάβαινε να επιστρέψει στο τέλος της φετινής σεζόν, κάτι που δεν συνέβη τελικά.

Ως εκ τούτου, άρχισαν και τα πρώτα… σενάρια στις ΗΠΑ, με τους Κλίπερς να φέρονται να “πίεσαν” τον Λέοναρντ για την επιστροφή του, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση, με τη σχέση των δύο πλευρών να δοκιμάζεται. Η υπόθεση θυμίζει πολύ μάλιστα ότι συνέβη με τον παίκτη στο τέλος της θητείας του στους Σαν Αντόνιο Σπερς και οδήγησε στην αποχώρησή του προς τους Τορόντο Ράπτορς, με τους οποίους κατέκτησε τον τίτλο στο NBA.

Sources: 2x Finals MVP, Kawhi Leonard is unlikely to play in the NBA Playoffs. Kawhi’s camp and the Clippers’ brass are in disagreement as to Leonard’s availability for the playoffs. This has led to growing frustration from both sides. pic.twitter.com/XHeNvIDmiC