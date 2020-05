Ο Ενγκολό Καντέ συμμετείχε κανονικά στην πρώτη προπόνηση της Τσέλσι μετά τη διακοπή που έφερε ο κορονοϊός, όμως στη συνέχεια ζήτησε από τον προπονητή του, Φρανκ Λάμπαρντ να παραμείνει σπίτι του.

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γαλλία εξέφρασε την ανησυχία του για την υγεία του λόγω κορονοϊού, καθώς θεώρησε ότι δεν είναι προστατευμένος αρκετά, ώστε να συμμετέχει στην προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Λάμπαρντ και η Τσέλσι έδειξαν την υποστήριξή τους στον παίκτη, σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, αλλά πλέον είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις και αν θα αγωνιστεί στην επανέναρξη της Premier League, ενώ αύξησε τις “φωνές”, αλλά και την ανησυχία για αντίστοιχα περιστατικά από παίκτες του πρωταθλήματος, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης του πρωταθλήματος στην Αγγλία εν μέσω κορονοϊού.

