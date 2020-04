Ένα λάθος του Στεφ Κάρι έβαλε και πάλι “φωτιά” στα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο και συνδέουν ξανά με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Κάρι είχε φανεί στην κάμερα να λέει στον Αντετοκούνμπο να γίνουν ομάδα, γεγονός που σχολιάστηκε ως προσπάθεια να τον πάρει στους Γουόριορς, αλλά ο αρχηγός της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο είχε εξηγήσει τότε ό,τι αναφερόταν σε ομάδα video game.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του όμως, υποστήριξε ότι άρχισε να παίζει video game στην καραντίνα μετά από πολλά χρόνια και τα social media πήραν “φωτιά”, δείχνοντας την αντίφαση στα λεγόμενά του.

Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ο Κάρι όντως θέλει τον “Greek Freak” στην ομάδα του και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και με τον Κέβιν Ντουράντ, πριν αυτός υπογράψει τελικά στους Γουόριορς.

The Real Truth Behind The Curry And Giannis Conversation: Stephen Curry And Giannis Weren’t Talking About Video Games https://t.co/HTvjN0X4f9 pic.twitter.com/gVu1GyX1ea

Steph says he hasn't seen a video game controller since he's had kids



In January, he told Giannis "Come on let's do it," but said it was simply him giving out his gamertag…



The investigation continues lol pic.twitter.com/d8jHch6a7p