Τα φετινά Nitto ATP Finals εξελίσσονται με… τραγικό τρόπο για τον Ράφα Ναδάλ. Δεύτερη ήττα για τον Ισπανό τενίστα σε ισάριθμα ματς στο όμιλο του στο Τορίνο, αυτή τη φορά από τον Φελιξ Οζέ Αλιασίμ με 2-0 σετ.

Ο Ράφα Ναδάλ γνώρισε δεύτερη ήττα σε ισάριθμους αγώνες στους ATP Finals του Τορίνο, χάνοντας με 6-3,6-4 από τον Καναδό Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ και βρίσκεται στα πρόθυρα του αποκλεισμού από τη συνέχεια του τελευταίου τουρνουά της σεζόν.

Ο Καναδός (νο 6 στον κόσμο) πίεσε αρκετά με το σερβίς του τον Ναδάλ (νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη) τελειώνοντας την αναμέτρηση με 15 άσους (2 διπλά λάθη), αλλά και με 81% κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς (39/48), «σβήνοντας» παράλληλα και τις πέντε προσπάθειες για break του Ισπανού.

Ο Ράφα Ναδάλ έχασε στην πρεμιέρα του με 7-6(3), 6-1 από τον Τέιλορ Φριτς (νο 9 στον κόσμο), αλλά μπορεί ακόμα να ελπίζει ότι θα φτάσει στα ημιτελικά του ATP Finals. Για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί έναν συνδυασμό ευνοϊκών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας νίκης την Πέμπτη (17.11) εναντίον του Νορβηγού Κάσπερ Ρουντ (νο 4 στον κόσμο).

Θυμίζουμε ότι στην δική του πρεμιέρα, ο Κάσπερ Ρούουντ επικράτησε του Καναδού, Φελίξ Οζιέ Αλιασίμ με 7-6(4), 6-4, ενώ απόψε στις 22:00 αντιμετωπίζει τον Φριτς.

What a day for @felixtennis 👏 He captures his first win over Nadal.#NittoATPFinals pic.twitter.com/UvJGgyDVeU