Νάπολι – Αταλάντα 3-1: Νίκη κορυφής με πρωταγωνιστή τον Νταβίντ Νέρες

Η Νάπολι πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στην Αταλάντα με 3-1 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A, μετά το παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Ο Νταβίντ Νέρες άνοιξε το σκορ στο 17′ για τη Νάπολι και διπλασίασε τα τέρματά του στο 38′. Ο Νόα Λάνκ στην εκπνοή του πρώτου μέρους πέτυχε και το τρίτο γκολ κόντρα στην Αταλάντα. Ο Σκαμάκα στο 52′ μείωσε για τους φιλοξενούμενους, όμως η προσπάθειά τους να επιστρέφουν στο σκορ δεν είχε συνέχεια και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε 3-1 υπέρ της Νάπολι.

Η ομάδα του Κόντε έχει 25 βαθμούς και είναι πρώτη με παιχνίδι περισσότερο από τους διώκτες της (Ίντερ, Ρόμα, Μίλαν), ενώ η Αταλάντα είναι 13η με 13 βαθμούς.