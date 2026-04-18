Νάπολι – Λάτσιο 0-2: Διπλό έκπληξη από τους Λατσιάλι με κερδισμένη την Ίντερ στη Serie A

Η Λάτσιο έχει μείνει μακριά από τις θέσεις της Ευρώπης στη φετινή Serie A, αλλά κόντρα στη Νάπολι “δούλεψε” για την… Ίντερ, αφού πήρε μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 1-0 και έφερε τους “νερτατζούρι” ακόμη πιο κοντά στον τίτλο.

Με γκολ του Καντσελιέρι στο 6ο λεπτό του αγώνα, η Λάτσιο “πάγωσε” τη Νάπολι και στο 57′ ο Μπάσιτς “σφράγισε” τη νίκη της ομάδας του, διαμορφώνοντας από νωρίς το τελικό σκορ στο παιχνίδι της 33ης αγωνιστική της Serie A.

Οι Λατσιάλι παρέμειναν όμως στο -10 από την 6η θέση της βαθμολογίας στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ κράτησαν τους Ναπολιτάνος στο -12 από την κορυφή, όπου η Ίντερ βρίσκεται πλέον “αγκαλιά” με τον τίτλο, αφού απομένουν μόλις 5 αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν.