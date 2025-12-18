Νάπολι – Μίλαν 2-0: Στον τελικό του Supercoppa οι παρτενοπέι

Με γκολ των Νέρες και Χόιλουντ, η Νάπολι επικράτησε με 2-0 της Μίλαν στη Σαουδική Αραβία και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Supercoppa.

Το τρίτο της τρόπαιο Supercoppa θα διεκδικήσει η Νάπολι, η οποία απέκλεισε τη Μίλαν στον πρώτο ημιτελικό και περιμένει τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην Ίντερ και την Μπολόνια στον τελικό της Δευτέρας (22/12/2025).

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό, με τον Νέρες να πλασάρει σε κενή εστία από τη μικρή περιοχή, έπειτα από γύρισμα του Χόιλουντ και κακή αντίδραση του Μενιάν.

Οι παρτενοπέι έγραψαν το 2-0 στο 64′ έπειτα από ωραία εκτέλεση του Ράσμους Χόιλουντ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Ζεσούς, Πολιτάνο (77′ Λανγκ), Λομπότκα, ΜακΤόμινεϊ, Σπινατσόλα, Νέρες (88′ Βεργκάρα), Χόιλουντ (81′ Λούκα), Έλμας (77′ Ματζόκι).

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι, Ντε Βίντερ (69′ Φοφανά), Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς (69′ Ατεκάμε), Λόφτους-Τσικ, Γιασάρι (75′ Μόντριτς), Ραμπιό, Εστουπινιάν, Ενκουνκού, Πούλισικ.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

Νάπολι – Μίλαν 2-0 (39′ Νέρες, 64′ Χόιλουντ)

19/12, 21:00 Μπολόνια – Ίντερ

Ο τελικός:

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, 21:00