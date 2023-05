Στον… έβδομο ουρανό οι οπαδοί της Νάπολι, για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Serie A, μετά από 30 χρόνια και τον τελευταίο τίτλο επί εποχής, Ντιέγκο Μαραντόνα. Οι πανηγυρισμοί των οπαδών… άφησαν εποχή!

Η Νάπολι έφερε 1-1 στην έδρα της Ουντινέζε, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο στη Serie A και έδωσε απίστευτη χαρά στους φίλους της ομάδας, 30 χρόνια μετά το τελευταίο πρωτάθλημα των “παρτενοπέι”, επί εποχής Ντιέγκο Μαραντόνα.

Το τέλος του αγώνα της 33ης ημέρας στο Καμπιονάτο βρήκε τη μεγαλούπολη της Νότιας Ιταλίας να «φλέγεται» από τις εκδηλώσεις των Ναπολιτάνων, που είδαν να αναβιώνουν οι ημέρες του αείμνηστου Ντιέγκο Μαραντόνα και την ομάδα τους να κατακτά το τρίτο πρωτάθλημα της Ιστορίας της. Παράλληλα, τα χιλιάδες πυροτεχνήματα… φώτισαν τον ουρανό της πόλης του ιταλικού νότου, “βοηθώντας” το… πάρτι των οπαδών.

Να αναφέρουμε ότι οπαδοί της Νάπολι βρέθηκαν και μέσα στο Φρίουλι, κάνοντας “ντου” με το σφύριγμα της λήξης και ξεσπώντας σε πανηγυρισμούς. Μάλιστα, φίλοι της ομάδας θέλησαν να έχουν ένα… σουβενίρ από τη συγκεκριμένη ιστορική αναμέτρηση, ξηλώνοντας κομμάτια από το γκαζόν και βάζοντάς τα σε σακούλες.

NAPOLI FANS SAVING PIECES OF UDINESE TURF ON WHICH THEY WON TITLE. 🌱



Football. A sport so powerful, it will cause grown adults to dig up pieces of turf and save them in bags. pic.twitter.com/5Hj0Ifc9sl