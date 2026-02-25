NBA: Ασταμάτητοι οι Θάντερ στο Τορόντο, οι Σέλτικς πέρασαν από την έδρα των Σανς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν να καλπάζουν στο NBA κερδίζοντας 116-107 στην έδρα των Τορόντο Ράπτορς με τον Ουάλας να ξεχωρίζει με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο Τζο ακολούθησε στο σκοράρισμα τον Ουάλας για τους Θάντερ και βοήθησε τα μέγιστα με 22 πόντους στην νίκη επί των Ράπτορς για να φτάσουν τις 45 νίκες σε 59 παιχνίδια του NBA. Ο Αλεξάντερ δεν αγωνίστηκε για τους πρωταθλητές.

Σε ένα… ευρωπαϊκό παιχνίδι οι Σέλτικς κέρδισαν 97-81 τους Σανς εκτός έδρας και παραμένουν στη δεύτερη θέση της Ανατολής πίσω από τους Πίστονς. Ο Γουάιτ ήταν ο κορυφαίος με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Χάουζερ με 16 πόντους ήταν ο συμπαραστάτης του Αμερικανού.

Για το Φοίνιξ ξεχώρισαν οι Γκιλέσπι και Άλεν με 15 και 14 πόντους αντίστοιχα. Κομβικός για τους νικητές ήταν ο Πορτογάλος Κέτα με 14 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Οι Μάτζικ με τρομερό τον Μπανκέρο κέρδισαν 109-110 στην έδρα των Λέικερς. Ο Αμερικανός ψηλός πέτυχε 36 πόντους με 10 ριμπάουντ. Ο Ντόντσιτς έκανε double double με 22 πόντους και 15 ασίστ, ενώ είχε και 9 ριμπάουντ. Ο Τζέιμς πέτυχε 21 πόντους για τους Λέικερς και είχε την ευκαιρία με τρίποντο στο φινάλε να δώσει τη νίκη, όμως αστόχησε.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Μπακς – Χιτ 128-117

Πέισερς – Σίξερς 114-135

Χοκς – Γουίζαρντς 119-98

Νετς – Μάβερικς 114-123

Καβαλίερς – Νικς 109-94

Ράπτορς – Θάντερ 107-116

Μπουλς – Χόρνετς 99-131

Πέλικανς – Γουόριορς 113-109

Σανς – Σέλτικς 81-97

Μπλέιζερς – Τίμπεργουλβς 121-124

Λέικερς – Μάτζικ 109-110