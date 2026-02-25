Μπακς – Χιτ 128-117: Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ οδήγησε τα «ελάφια» σε μία μεγάλη νίκη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να απουσιάζει

Οι Μιλγουόκι Μπακς κέρδισαν 128-117 τους Μαϊάμι Χιτ με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ να κάνει τρομερό παιχνίδι καλύπτοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που συνεχίζει να απουσιάζει εξαιτίας του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το παιχνίδι στη νίκη των Μπακς επί των Χιτ με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ παίζοντας για σχεδόν 37 λεπτά. Οι Πόρτις και Ρόλινς με 21 πόντους ακολούθησαν τον Αμερικανό στο σκοράρισμα.

Για τους Χιτ κορυφαίος ήταν ο Πάουελ με 26 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ κοντά στο double double ήταν ο Αντεμπάγιο με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση. Τα «ελάφια» έφτασαν τις 25 νίκες σε 56 παιχνίδια του NBA και είναι στην 11η θέση της Ανατολής, τρεις νίκες μακριά από τους 10ους Χόρνετς.

Το Μαϊάμι είναι 8ο με ρεκόρ 31-28 και ψάχνει ένα σερί που θα το γλιτώσει από τα play in του NBA.