Ο “θρυλικός” κομισάριος του NBA Ντέιβιντ Στερν παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, αφού νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, μετά την εγκεφαλική αιμορραγία την οποία υπέστη πριν από πέντε ημέρες (Πέμπτη 12/12).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν επίσημες πηγές από το NBA οι επόμενες ώρες θα είναι κομβικές για την υγεία του 77χρονου πρώην κομισάριου, που επί της θητείας του απογείωσε το προϊόν, ενώ τονίζεται πως στο πλευρό του βρίσκονται τα αγαπημένα του πρόσωπα καθώς άνθρωποι της Λίγκας.

NBA says David Stern remains in serious condition. pic.twitter.com/9XENqvVNw1

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) December 17, 2019