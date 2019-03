Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν θα ξεχάσει ποτέ τη βραδιά που έζησε στην Ατλάντα. Οι Ρόκετς επικράτησαν των Χοκς με 121-105, με τον «Μούσια» να πετυχαίνει 31 πόντους και να γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που σκοράρει 30+ πόντους απέναντι σε όλες τις ομάδες της κατηγορίας.

Ο Μάικλ Τζόρνταν έχει πετύχει κάτι παρόμοιο την σεζόν 86-87 , καθώς πέτυχε 30+ πόντους εναντίον όλων των αντιπάλων του, μόνο που τότε οι σύλλογοι ήταν 22.

Στην σύγχρονη ιστορία του NBA, ο Κόμπι Μπράιαντ είχε πετύχει 30+ πόντους στις 28 από τις 29 ομάδες της λίγκας το 2005.

🚀 @JHarden13 becomes the first player in @NBAhistory to score 30+ points against all 29 opponents in the same season! #Rockets pic.twitter.com/czZFuYGULH

— NBA (@NBA) March 20, 2019