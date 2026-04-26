NBA Europe: Την Τρίτη η νέα συνάντηση της FIBA με τη Euroleague

Το NBA Europe βρίσκεται προ των πυλών βάσει προγραμματισμού, αλλά φαίνεται ότι γίνονται νέες προσπάθειες για συνεργασία της FIBA με τη Euroleague, ώστε να αποφευχθεί το νέο… σχίσμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

FIBA και Euroleague είχαν πολλές επαφές την περασμένη χρονιά για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά δεν βρήκαν κοινά σημεία, με αποτέλεσμα το NBA Europe να “προχωρά” μόνο του το τελευταίο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα διοργάνωση της FIBA με το NBA έχει εξασφαλίσει το “ναι” από κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης, αλλά δεν κατάφερε να προσελκύσει τις ομάδες της Euroleague και κάπως έτσι άνοιξε ο νέος κύκλος συζητήσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με την ισπανική Marca μάλιστα, την ερχόμενη Τρίτη 28 Απριλίου προγραμματίστηκε να γίνει η νέα συνάντηση του CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του NBA σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, Γιώργο Αϊβαζόγλου.